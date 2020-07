Tientallen bekende Belgen scharen zich achter ‘Pact voor België’

Tientallen bekende Belgen verdedigen het ‘Pact voor België’ van B Plus, een beweging die ijvert voor een “federaal, efficiënt en solidair” België en die zich kant tegen nationalisme en vreemdelingenhaat. Onder meer viroloog Marc Van Ranst, de voorzitter van het Duitstalige parlement Karl-Heinz Lambertz en Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) ondertekenden.

Volgens de beweging toont de coronacrisis meer dan ooit “de noodzaak aan van een efficiënte en slagvaardige federale overheid”. Het pact stelt dan ook om de principes van het federalisme te omarmen en de huidige staatsstructuur te vereenvoudigen. Daarnaast mag een volgende staatshervorming geen stap zijn naar separatisme of confederalisme, klinkt het, herfederaliseren mag geen taboe zijn. Bovendien moet de samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten versterkt worden en moet de federale overheid de middelen krijgen om in het algemeen belang te kunnen optreden wanneer blijkt dat de deelgebieden daar niet in slagen omwille van tegenstrijdige belangen.

In december 2019 had de beweging de tekst reeds aan 9 partijen voorgelegd, zijnde Open Vld, MR, PS, sp.a, CD&V, cdH, ECOLO, Groen en PVDA-PTB, die deze alle ondertekenden.

Nu hebben ook enkele bekende Belgen getekend, waaronder viroloog Marc Van Ranst, de voorzitter van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap Karl-Heinz Lambertz en Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld). Maar ook UZ-CEO Marc Noppen, de burgemeesters van Kraainem en Sint-Pieters-Woluwe, voormalig MR-politicus Jacques Brotchi, KVS-directeur Michael De Cock, voormalig VBO-voorzitter Bernard Gilliot, muzikant Jef Neve, de voormalig CEO van Brussels Airlines Bernard Gustin, humorist Bert Kruismans en oud-voetballer Emile Mpenza scharen zich achter het pact.