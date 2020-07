Ook collega’s eren Lewandowski, maar het zijn andere lijstjes die voor discussie zorgen: “Messi en Klopp zijn beste ter wereld”

Robert Lewandowski is maandag voor de derde keer in drie weken tijd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Duitsland. Na overwinningen in verkiezingen van de Bundesliga (gekozen door publiek en experts) en spelersvakbond VDV (gekozen door de spelers) werd de Pool ook door voetbalmagazine Kicker nog eens bekroond. Ook ditmaal waren het zijn collega-spelers die mochten stemmen.

De 31-jarige aanvaller van Bayern München, die met 34 doelpunten voor de vijfde keer topschutter werd in Duitsland, behaalde 42,6 procent van de stemmen en haalde het daarmee ruimschoots voor Dortmund-aanvaller Jadon Sancho (14,1 procent) en zijn teammaat bij Bayern München, Joshua Kimmich (12,2 procent). In totaal brachten 270 spelers hun stem uit.

Met zijn goals leidde Lewandowski Bayern München naar een achtste landstitel op rij. In de DFB Pokal werd in de finale ook de maat genomen van Bayer Leverkusen.

Foto: EPA-EFE

Messi > Ronaldo

Maar Kicker bevroeg de collega’s van de Poolse spits niet enkel over wie de beste speler in de Bundesliga was. Zo peilde het Duitse magazine onder andere ook naar de grootste teleurstelling van het seizoen. Dit was het resultaat:

1. Mario Götze (Dortmund) - 30%

2. Alexander Nübel (Schalke) - 11,5%

3. Salomon Kalou (Hertha) - 5,6%

Bayern-verdediger Alphonso Davies werd dan weer verkozen tot de grootste verrassing, voor Erling Haaland. Freiburg was het meest verrassende team, Werder Bremen de grootste teleurstelling en Manuel Neuer de beste doelman in de Bundesliga (voor Yann Sommer en Peter Gulacsi).

Daarna gingen de vragen van Kicker wat ruimer. Zoals… Wie is de best speler ter wereld?

1. Lionel Messi (Barcelona) - 54,8%

2. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 12,6%

3. Robert Lewandowski (Bayern) - 10,7%

4. Virgil van Dijk (Liverpool) - 4,4%

5. Kylian Mbappé (PSG) - 4,4%

En wie is de beste trainer?

1. Jürgen Klopp (Liverpool) - 74,8%

2. Pep Guardiola (Man City) - 13%

3. Hansi Flick (Bayern) - 4,8%

4. Julian Naglsmann (Leipzig) - 1,9%

5. Zinédine Zidane/Diego Simeon (Real/Atlético) - 1,1%

Ook nog interessant: wat is de beste competitie ter wereld?

1. Premier League - 74,4%

2. Bundesliga - 17,8%

3. La Liga - 5,6%