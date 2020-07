Crisiscentrum: “Situatie is niet dramatisch, maar hoogste tijd om actie te nemen”

De situatie is nu minder goed dan 14 dagen geleden, maar die verhoging is vooral gelinkt aan clusters die zich vormen in bepaalde gemeenschappen. “De situatie is niet dramatisch, maar we moeten nu ingrijpen”, is de boodschap van het Nationaal Crisiscentrum op de persconferentie over de evolutie van het virus.

Het is voor het eerst sinds het einde van de eerste coronagolf dat het crisiscentrum nog op een persconferentie een toelichting geeft bij de cijfers. “Het virus is niet weg. Ook in de vakantie is het er nog”, zegt infectioloog Yves Van Laethem.

Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen bedroeg in de week tot 16 juli 154,1 per dag. Dat is een stijging van 65,7 procent in vergelijking met een week eerder. Volgens Van Laethem is de stijging vooral merkbaar in de provincies Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen blijft de situatie wel vrij stabiel. Daar zijn nog 145 bedden ingenomen door Covid-19-patiënten. Er zijn ongeveer een tiental nieuwe hospitalisaties per dag. Op de afdelingen Intensieve zorg wordt zowat 3 procent van de capaciteit ingenomen door mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Fuiven

De nieuwe besmettingen situeren zich wel vooral rond grote families en bepaalde evenementen. Boudewijn Catry, de Nederlandstalige woordvoerder, waarschuwt daarom om voorzichtig te blijven. “Het virus wordt niet minder besmettelijk omdat we iemand al jaren kennen”. Hij betreurt ook de berichten over grote illegale bijeenkomsten. Fuiven noemt hij “de ideale start” voor een nieuwe verspreiding.

“Moet snel gaan”

Toch is ook Catry nog hoopvol. “Het is nog mogelijk om dit beest in zijn kot te krijgen, maar het moet nu, en het moet snel gaan. Laat ons daarom allemaal ons steentje bijdragen door de maatregelen na te leven.” Daarbij vraagt het crisiscentrum uitdrukkelijk aan wie symptomen heeft om de dokter telefonisch te contacteren. “Ga er niet zomaar van uit dat het een kleine verkoudheid is.”

“Volledig zijn”

Karine Moykens, het hoofd van de Vlaamse coronataskforce, gaf een toelichting bij het contactonderzoek. Een goed contactonderzoek moet voor haar in de eerste plaats snel, en volledig zijn. Op basis van de cijfers van 17 juli merkt ze dat de voorbije maand gemiddeld 77 procent van de besmette personen bereikt werden. Van hen gaf 48 procent contacten door. Daarvan werd 86 procent van de belangrijkste risicocontacten bereikt. Er zijn ook 1.100 huisbezoeken uitgevoerd, waarbij in de helft van de gevallen nieuwe contacten zijn doorgeven.

Moykens ging ook nog in op de voorstellen om de werking te versnellen. Ze deed die voorstellen maandagmorgen ook al in detail in het Vlaams Parlement. Zo worden labo’s en ziekenhuizen gevraagd om de testresultaten al binnen het uur over te maken. De doorlooptijd binnen de contactcentra moet met tweederde omlaag. Ze stelt ook voor dat op evenementen alle aanwezigen ook hun naam en telefoonnummer moeten achterlaten. Vanaf september zou er ook één Belgische tracing-app komen, maar precieze details zal kan ze pas na 15 augustus geven.

Drie persconferenties per week

Tijdens de eerste coronagolf hield het crisiscentrum eerste dagelijks, daarna wekelijks een persconferentie over de cijfers. De laatste in die reeks dateerde van 12 juni. Maar het Overlegcomité had zondag gevraagd om de persconferenties over de coronacijfers weer op te starten, “om ervoor te zorgen dat de bevolking de evolutie van de epidemiologische cijfers beter kan begrijpen”.

Bedoeling is om voortaan drie keer per week een persconferentie te geven, op maandag, woensdag en vrijdag. Behalve cijfers over de verspreiding van de ziekte zal het crisiscentrum daar ook data over de contactopsporing delen. Daarbij zal Karine Moykens, het hoofd van de Vlaamse coronataskforce, regelmatig zelf aanwezig zijn.