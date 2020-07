Historisch: France Football reikt voor het eerst sinds 1956 geen Gouden Bal uit

Er wordt dit jaar vanwege de coronacrisis geen Gouden Bal uitgereikt. Dat maakte het organiserende magazine France Football maandag bekend. Die trofee bekroont jaarlijks de beste voetballer ter wereld. Vorig jaar werd de Ballon d’Or voor de zesde keer gewonnen door Lionel Messi.

De Gouden Bal werd voor het eerst uitgereikt in 1956. Destijds won Blackpool-speler Stanley Matthews, voor Real Madrid-icoon Alfredo Di Stefano. Die won de prestigieuze trofee een jaar later en nog eens in 1959.

Messi is recordhouder met zes Gouden Ballen, voor Cristiano Ronaldo met vijf. Michel Platini, Johan Cruijff en Marco van Basten wonnen er in totaal drie. Er haalde nog nooit een Belg de top drie.