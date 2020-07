Fuif met 22 jongeren stilgelegd na overtreding coronaregels: “Wat staat ons nog allemaal te wachten?”

Wetteren - Zondag in de vroege ochtend heeft de politie een privéfuif stilgelegd in het centrum van Wetteren. 22 jongeren kregen een pv. De politie is er niet over te spreken. “Dit is zorgwekkend. Misschien zitten er op zo’n fuif ‘superverspreiders’ van het coronavirus.”

Rond 4 uur zondagochtend belde een buurtbewoner uit Wetteren-centrum de politie op om geluidshinder te melden. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat er een privéfuif aan de gang was, met 22 twintigers en dertigers.

“Vele maatregelen tegen het coronavirus werden niet nageleefd”, zegt Sertan Icten van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. “Van de afstandsregel van anderhalve meter was geen sprake en er werden geen mondmaskers gedragen. Bovendien zegt de regel dat je je in een cluster van vijftien mensen mag begeven, en niet méér.”

Superverspreiders

Het zit de Wetterse politie hoog dat sommigen zich niets aantrekken van de coronaregels. “Dit is zorgwekkend. Wij proberen er al maanden alles aan te doen om iedereen te sensibiliseren en de regels te handhaven, maar blijkbaar hebben sommige mensen het gevoel dat alles achter de rug is, en dat is natuurlijk niet zo. Het gevaar is nog niet geweken. Zo’n fuif kan leiden tot ‘superverspreiders’, die ook nog eens hun eigen cluster van vijftien personen kunnen besmetten. Wat staat er ons de komende weken nog te wachten als sommige mensen zo laks zijn? Een groot deel van de bevolking houdt zich aan de regels, maar sommigen hebben het blijkbaar nog altijd niet begrepen.”

250 euro boete

De fuif werd – zonder incidenten – onmiddellijk stilgelegd, en alle aanwezigen kregen een proces-verbaal. Het parket beslist wat de volgende stap zal zijn. “Indien het om een eerste overtreding gaat, bestaat de kans dat ze een minnelijke schikking van 250 euro moeten betalen. Maar als het om een recidivist gaat, kan die voor de rechter verschijnen in de vorm van snelrecht. Maar dat is aan het parket. Zelfs bij een eerste overtreding bestaat de kans dat men voor de rechter moet verschijnen.”

De politie blijft intussen waakzaam. “We hebben een aantal locaties opgelijst waar er soms wordt samengeschoold, en daar patrouilleren we vaker. We gaan blijven optreden wanneer de regels overtreden worden.”

bekijk ook

Coronapatiënt Alex (65) na 132 dagen in ziekenhuis naar huis: “Is het zo moeilijk om even niet te feesten?”

Groot dansfeest in Puurs-Sint-Amands zet kwaad bloed: “Onbegrijpelijk”

Onverantwoord: honderden mensen feesten op straat in Brussel