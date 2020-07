KSV Roeselare stelt Karel Fraeye aan als nieuwe hoofdcoach

KSV Roeselare heeft maandag Karel Fraeye aangesteld als nieuwe hoofdcoach voor de komende drie seizoenen. De 42-jarige Brusselaar zat zonder trainersjob sinds zijn ontslag bij Lommel in oktober 2016. Roeselare kreeg in het tussenseizoen geen proflicentie en degradeerde zo noodgedwongen naar eerste nationale, de nieuwe benaming voor de eerste amateurdivisie. Zondag maakte het wel bekend dankzij de steun van drie nieuwe investeerders, waaronder de Portugese topclub Sporting Lissabon, opnieuw ambitieus te zijn en snel te willen terugkeren in het profvoetbal.