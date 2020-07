Voormalig AA Gent-speler Samuel Kalu is besmet met het coronavirus

Samuel Kalu, die tussen januari 2017 en augustus 2018 het mooie weer maakte op de flank bij AA Gent, heeft het coronavirus opgelopen. Dat bracht het Franse persbureau AFP maandag naar buiten. Kalu speelt momenteel bij Girondins Bordeaux, maar mocht niet mee met zijn team op stage in Dinard (Bretagne). Hij bevindt zich momenteel in quarantaine.

De Franse eersteklasser Bordeaux begon maandag aan haar eerste oefenstage ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in Frankrijk, maar deed dat verrassend zonder Samuel Kalu. De 22-jarige rechtsbuiten, twaalfvoudig Nigeriaans international, was vorig seizoen, dat werd stopgezet omwille van de wereldwijde coronacrisis, nog een veelgebruikte pion door coach Paulo Sousa, met 22 officiële duels, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf.

Kalu keerde in het tussenseizoen laat terug uit Nigeria, omdat het door de vele vliegbeperkingen niet makkelijk was een vlucht naar Frankrijk te vinden. Op 6 juli maakte Bordeaux bekend dat een speler positief testte op het coronavirus, maar het maakte de identiteit van de betrokken speler niet bekend. Dat blijkt nu Kalu te zijn. Bordeaux bevestigde aan AFP dat de buitenspeler volgende week maandag opnieuw welkom is op de club, indien hij dan wel negatief test op het coronavirus.

Bordeaux beëindigde de Ligue 1 vorig seizoen op een teleurstellende twaalfde plaats.