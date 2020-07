Na de hevige brand: dronebeelden tonen schade aan kathedraal in Nantes

Nieuwe dronebeelden tonen hoe groot de schade aan de historische kathedraal in de Franse stad Nantes is na de brand van zaterdag. De brandweer kwam massaal ter plaatse nadat de brand ’s ochtends vroeg was ontstaan, maar kon niet voorkomen dat het orgel volledig vernield werd. Er wordt inmiddels uitgegaan van brandstichting nadat drie brandhaarden waren ontdekt.