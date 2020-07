Beelden die Harry Maguire niet wil terugzien: duurste verdediger ooit alweer mikpunt van spot bij Manchester United

Geen FA Cup-finale dit jaar voor Manchester United, dat in de halve finale verloor van Chelsea. David De Gea was de pineut van de dag, maar ook Harry Maguire was opnieuw het mikpunt van spot. De duurste verdediger ter wereld (87 miljoen euro) was de voorbije weken niet bepaald secuur achterin en ook tegen de Blues liet hij zich even belachelijk maken...