Vorig seizoen coach bij Virton, nu aan de slag bij RB Leipzig

Bundesliga-club RB Leipzig heeft haar trainersstaf maandag versterkt met Dino Toppmöller. De 39-jarige zoon van voormalig topcoach Klaus Toppmöller, die met Bayer Leverkusen ooit de Champions League-finale haalde, was tot december vorig jaar coach van Excelsior Virton in de Proximus League. Hij ondertekende bij de nummer drie van het voorbije seizoen in Duitsland een contract voor twee seizoenen.

Toppmöller en Virton gingen begin december uit elkaar, ondanks het feit dat de Luxemburgers tot het einde van de eerste periode mee om de eerste plaats streden. Uiteindelijk moest Virton in een rechtstreeks duel met OH Leuven de duimen leggen. Onvrede met een deel van de bestuurskamer was de aanleiding voor het vertrek van Toppmöller uit Belgisch-Luxemburg.

Toppmöller was als speler kort actief bij Manchester City en verder ook bij teams als Bochum, Eintracht Frankfurt en Augsburg. Als coach was hij de voorbije jaren succesvol in Luxemburg. Hij leidde Dudelange, de zusterploeg van Virton, naar drie landstitels op rij tussen 2016 en 2019.

Bij Leipzig wordt hij de assistent van T1 Julian Nagelsmann.