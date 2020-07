De zomer van 1970: een festival dat Woodstock overtrof: meer volk, meer agressie

Natuurlijk blijft Woodstock (1969) de moeder aller festivals. Maar het jaar nadien lokte een festival op het Britse eiland Wight nog 200.000 meer bezoekers. Met 600.000 stonden ze vijf dagen lang op een immense weide aan de zuidkust van Wight. “En ze haatten mij allemaal”, zei zanger Kris Kristofferson nadat hij door het publiek van het podium was gejoeld. Maar er was meer en erger. De gitarist van Sly and Family Stone kreeg zelfs een bierblik tegen het hoofd gekeild en Joni Mitchell was de pesterijen van het publiek zo beu dat ze hen toeristen noemde. Wight 1970, het blijft 50 jaar later nog steeds een raar moment in de popgeschiedenis.