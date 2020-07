Paul Magnette: “Vijftig dagen tijd om regering te vormen, anders verkiezingen”

Paul Magnette geeft zichzelf 50 dagen tijd om een regering te vormen. Anders stevenen we recht op verkiezingen af. Bart De Wever zegt dat hij geen garantie kan geven op succes. De twee werden eerder op de dag op het Paleis ontboden en “belast met de opdracht om de nodige initiatieven te nemen om een regering te vormen die steunt op een brede meerderheid in het parlement”.

Het was een beetje onverwacht dat het Paleis maandagmiddag aankondigde dat Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) maandag om 16.30 u. op het Paleis werden ontvangen. Een half uurtje, langer heeft het onderhoud niet geduurd. “Omdat er vooraf al telefonisch overleg was geweest”, klinkt het.

In een videoboodschap zei De Wever maandagavond: “Er is geen enkele garantie op succes, maar ik denk dat we dat spoor moeten verkennen, dat we die verantwoordelijkheid moeten opnemen.”

De Wever herhaalt het N-VA-standpunt dat ons land “institutioneel totaal kaduuk” is. Dat de PS heeft aangegeven dat institutionele te herbekijken, is voor De Wever “een spoor dat we moeten verkennen.”

Ook wijst de N-VA-voorzitter op de bijzonder moeilijke context. Er is een gezondheidscrisis die gevolgd zal worden door een “economische donderslag”, die “ons zeker in Vlaanderen heel veel zal kosten”. Bovendien wijst De Wever op het gebrek aan een krachtig federaal bestuur. “We zwalpen op een stuurloos schip. De problemen moeten nu aangepakt worden.”

Bart De Wever en Paul Magnette reageren op de formatieopdracht Video: Twitter

Paul Magnette liet maandagavond vallen dat hij zichzelf 50 dagen geeft om een regering te vormen. Anders zijn we weer een stap dichter bij verkiezingen. Het PS-kopstuk zei gisteravond op de Franstalige tv dat het gedaan moet zijn met spelletjes spelen en elkaar verwijten te maken.

Hij belooft al zijn energie te steken in een echte regering met de nodige slagkracht. Want die is nodig om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken, waarvan we de gevolgen nog jaren zullen voelen, voert de PS-voorzitter aan. Hij wijst er daarbij op dat ons land het enige in Europa is zonder noodplan om een tweede golf op te vangen en zonder relanceplan.

Magnette benadrukt ook de rol van de socialistische familie als hoeder van de sociale zekerheid. De PS-voorman onderstreept dat die de voorbije maanden heeft gespeeld en nog een essentiële rol speelt in de aanpak van de crisis. Opvallend is wel dat die sociale zekerheid volgens Magnette is verzwakt door de vijf jaar regering-Michel - met dus N-VA aan boord - en door de besparingen in de gezondheidszorg.

De PS-voorzitter raakt ook het institutionele luik aan. De coronacrisis heeft de complexiteit van de structuren blootgelegd. “Sommigen hebben meer tijd gespendeerd aan met naar anderen te wijzen, dan zelf hun verantwoordelijkheid uit te oefenen”, aldus Magnette. Daarom is voor hem de tijd rijp om klaarheid te scheppen en ieders rol duidelijk te omschrijven, om de zaken efficiënter te maken. “De staat hervormen is ook de Walen en Brusselaars beschermen.”

Water bleek telkens te diep

Tussen N-VA en PS was het water heel diep sinds de laatste verkiezingen van mei 2019. Elke poging tot dialoog om samen te werken, strandde op tegengestelde standpunten.

Zelfs de corona-uitbraak in ons land kon de grootste partij van Vlaanderen en die van Wallonië niet verzoenen in maart. Sindsdien probeerden de voorzitters van CD&V, Open VLD en MR dan maar een alternatieve coalitie op de been te brengen, om ons land veilig uit de coronacrisis te loodsen.

Die pogingen strandden ook. SP.A had het moeilijk om zusterpartij PS te lossen, en met CD&V, Open VLD, MR en CDH in zee te gaan in een zogenaamde Arizona-coalitie.

De laatste dagen bleek de coronacrisis de twee grootste bestuurspartijen toch te nopen tot een samenwerking. Een regering met meerderheid aan beide kanten van de taalgrens is sowieso stabieler. De gesprekken tussen beide partijen werden heropgestart, en nu is er concreet resultaat geboekt.