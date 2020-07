Dit valt onze royaltywatcher op na toespraak van koning Filip: corona, geen Congo, maar wel oproep aan politiek

Ruim vijf minuten sprak hij over de coronacrisis en op het einde had hij een duidelijke oproep aan de politiek om dringend een échte regering te vormen. Maar hij repte met geen woord over Black lives matter, racisme en discriminatie, dat andere maatschappelijke strijdpunt. En alhoewel dit zíjn moment was, betrok hij echtgenote koningin Mathilde en hun kinderen subtiel bij de opnames. Dit is wat onze royaltywatcher Wim Dehandschutter is opgevallen in de 21 juli-toespraak van koning Filip.