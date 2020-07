Beerschot maakt zich op voor (overbodige) spookwedstrijd in Virton, de eerste officiële profwedstrijd sinds corona

Beerschot staat voor een pittig weekend. In de laatste rechte lijn richting promotiefinale oefenen de Mannekes zaterdag tegen KV Kortrijk in het Guldensporenstadion en zondag tegen Patro Eisden in het stadion van RVC Hoboken. Zondagmiddag staat Virton – Beerschot ook nog steeds op de planning. Beerschot en de Pro League gaan ervan uit dat die wedstrijd gespeeld zal worden, bij Virton is evenwel niemand bereikbaar.