Spits van Athletic Bilbao bereikt opmerkelijke mijlpaal in La Liga

Inaki Williams mocht zondag op de slotspeeldag van La Liga in de 62e minuut invallen voor Athletic Bilbao op het veld van Granada (4-0-verlies). Daarmee bereikte de 26-jarige Spaanse aanvaller een opmerkelijke mijlpaal. Williams heeft nu al vier seizoenen aan een stuk in elke Spaanse competitiewedstrijd voor Bilbao op het veld gestaan.

Williams begon aan zijn straffe reeks op 20 april 2016 tegen Atlético Madrid. In de daaropvolgende vier seizoenen speelde hij minstens één minuut in alle 38 wedstrijden van La Liga voor Bilbao. In totaal zit de aanvaller nu al aan 157 wedstrijden competitiewedstrijden op een rij, zonder er eentje te missen. Het is al 1552 dagen dat hij nog eens een match in La Liga volledig heeft gemist.

Een record is het echter nog niet. Juan Antonio Larrañaga speelde vanaf 1986 tot 1992 in totaal 202 wedstrijden op rij voor Real Sociedad.