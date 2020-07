EU-top Brussel: compromis over ‘maar’ 390 in plaats van 500 miljard euro subsidies

Op dag vier van de EU-top in Brussel zou er dan toch een deal gevonden zijn. Volgens Der Spiegel en het Duitse persbureau DPA zouden de staats- en regeringsleiders het eens zijn geworden over 390 miljard euro aan subsidies in plaats van de oorspronkelijk voorziene 500 miljard.

Een typisch Europees compromis, daarover zouden de staats- en regeringsleiders van de 27 EU-landen het eens zijn geworden. Twistappel was niet zozeer de omvang van het relanceplan om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken, maar wel de verdeling ervan. In het oorspronkelijke plan van de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel ter waarde van 750 miljard euro zou 500 miljard worden ‘uitgedeeld’ in de vorm van subsidies en de resterende 250 miljard in de vorm van leningen. Tot groot ongenoegen van de vier zuinige landen (Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Nederland), die al gauw steun kregen van Finland. Vooral de Nederlandse premier Rutte toonde zich onverzettelijk, tot groot ongenoegen van de Franse president die naar verluidt ondiplomatisch hard met de vuist op tafel zou hebben geslagen, nadat hij er de dag voordien al mee gedreigd had het vliegtuig richting Parijs te nemen. Ook Angela Merkel reageerde meer dan eens kribbig. Maar de stoïcijnse Rutte gaf geen krimp.

Vanochtend legde Europees president Charles Michel dan een voorstel op tafel om ‘maar’ 390 miljard euro uit te keren in de vorm van subsidies en de rest in de vorm van terugbetaalbare leningen. In de loop van de dag klonken de geluiden die doorsijpelden almaar optimistischer en nu zou dat voorstel het volgens Duitse bronnen uiteindelijk gehaald hebben. Daarmee is een belangrijke struikelsteen uit de weg geruimd om de gesprekken over de nieuwe meerjarenbegroting – voor een slordige 1.800 miljard euro – af te ronden.

De EU-top van Brussel, die zich vooraf als aartsmoeilijk aankondigde, ging vrijdagvoormiddag van start en had eigenlijk zaterdagavond al moeten eindigen.