Wouter Beke bespied: zo verdedigde de minister van Welzijn zich in de coronacommissie

Hij had een droge mond en het was warm in de schelp van het Vlaams Parlement. Maar Wouter Beke (CD&V) trok er zich in de coronacommissie niets van aan. Hij moest en hij zou pal blijven staan, zich niet in het nauw laten drijven en desnoods met handen en voeten en veel pathos uitleggen hoe goed hij de coronacrisis als minister van Welzijn wel had bestierd. En als ie toch de hoek in moest, was daar nog altijd een mondkapje om achter te schuilen.