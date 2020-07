Waasland-Beveren kondigt met Joe Efford eerste zomertransfer aan

Waasland-Beveren heeft met het oog op komend seizoen zijn eerste versterking te pakken. De 23-jarige Amerikaanse winger Joe Efford komt over van de Griekse tweedeklasser Ergotelis en ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club maandag bekend.

Afgelopen seizoen was Efford in negentien competitiewedstrijden goed voor elf doelpunten en drie assists. Afgelopen weekend draafde hij al op in de oefenpot tegen Paris Saint-Germain, die met 7-0 werd verloren.

Waasland-Beveren moet zich opmaken voor 1B, ook al besliste het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de degradatie ongedaan te maken. De Pro League legde die beslissing echter naast zich neer en gaat voluit voor een competitie met zestien en play-offs.