Cruciale slotwedstrijd in Spaanse tweede klasse uitgesteld na corona-uitbraak

De slotwedstrijd van de 42e en tevens laatste speeldag in de Spaanse tweede klasse tussen Deportivo La Coruna en Fuenlabrada van maandagavond is uitgesteld nadat meerdere spelers van Fuenlabrada positief getest hebben op het coronavirus, zo bevestigde La Liga.

Volgens de plaatselijke pers hebben zes spelers positief getest op COVID-19. La Liga zag daardoor geen andere uitweg dan de wedstrijd uit te stellen. De sportieve belangen zijn erg groot, want de uitslag kan nog een invloed hebben op de promotie naar de hoogste afdeling en de degradatie naar de derde klasse. Fuenlabrada staat zesde in de stand en heeft daarmee nog uitzicht op de barrages, terwijl de voormalige topclub Deportivo pas op twee na laatste staat en nog aan het vechten is voor het behoud.