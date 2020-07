Vijf kinderen sterven op de terugweg van vakantie

De vakantie eist zijn tol op de weg in Frankrijk. Maandag gebeurden verschillende zware ongevallen. Het zwaarste vanavond op de A7 in Albon. Daar stierven vijf kinderen tussen 3 en 14 jaar. Drie volwassenen en een tiener raakten zwaargewond.

Een wagen zou vermoedelijk door remproblemen de vangrails hebben geraakt en werd dan in een veld gekatapulteerd. De gevolgen waren niet te overzien. In de Renault Senic met 7 zitplaatsen stierven vijf kinderen. Een zesde raakte gewond. Ook de ouders werden in kritieke toestand afgevoerd met een medische helikopter.

De prefect van Drôme is ter plaatse. Hij zegt dat het voertuig verschillende keren over de kop ging en vuur vatte. Het gezin keerde volgens de politie terug van vakantie toen het drama gebeurde.

Het was maandag erg druk op de Franse snelwegen, zeker richting Zuiden. Er gebeurden ook verschillende zware ongevallen, een aantal met dodelijke afloop.