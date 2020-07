Jonge verpleegster 800 meter meegesleurd onder vluchtende wagen

Axelle, een 23-jarige Franse verpleegster, is 800 meter van de plaats waar ze werd aangereden teruggevonden. De chauffeur wist niet, zo houdt hij vol, dat hij het slachtoffer onder zijn wagen had meegesleurd. Hij is aangehouden.

De omstandigheden zijn nog onduidelijk. Maar Axelle, een jonge verpleegster uit Francheville, woonde een verjaardagsfeestje bij in Parc des Hauteurs in Lyon. Daar is het om een nog onduidelijke reden tot een ruzie gekomen tussen de feestvierders en minstens twee, mogelijk meer, jongeren.

Daarbij werd de hond van een van de aanwezigen doodgereden.

Twee jongeren vluchtten in hun gehuurde VW Golf met Duits kenteken maar reden zich vast in een doodlopende straat. Daarop zou Axelle hen op straat teken hebben gedaan dat ze moesten stoppen. De chauffeur en de passagier, 20 en 21 jaar, verklaarden aan de politie dat ze in paniek weggereden zijn. Bang voor de woedende jongeren.

Het meisje zou gevallen zijn. Haar vrienden vonden haar nadien niet meer. Tot kort nadien melding werd gemaakt van een jonge vrouw die 800 meter verder op straat werd aangetroffen. Ze was overleden.

Onderzoek bracht aan het licht dat ze was meegesleurd door de vluchtende VW Golf. Wellicht was ze met haar kledij blijven vasthaken.

De chauffeur en de passagier van de VW Golf zijn aangehouden.