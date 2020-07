Vijf bewoners naar ziekenhuis bij brand in flatgebouw in Vorst

Brussel / Vorst -

In de Brusselse gemeente Vorst heeft vrijdagavond een brand gewoed in een flatgebouw aan de André Baillonstraat. Vijf bewoners van het gebouw raakten bevangen door de rook en moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer. Door de brand is het hele flatgebouw onbewoonbaar.