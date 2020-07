Cristiano Ronaldo wijst Juventus de weg tegen Lazio en heeft topschutterstitel in het vizier

Het wordt nog stevig, met die vier wedstrijden in tien dagen voor Juventus. Toch moet het leuk uitbollen zijn voor de leider in Italië want die negende titel op rij kan de Oude Dame nu echt niet meer ontsnappen na de 2-1 zege tegen Lazio. Cristiano Ronaldo zal de opeenvolging van wedstrijden maar al te graag zien komen: de Portugees gaat nek-aan-nek met Immobile de strijd in de topschuttersstand aan.

Je hoorde hem duidelijk instructies schreeuwen in het lege Allianz Stadium: “Vai vai!”, tierde Simone Inzaghi toen zijn ploeg moeilijk voet aan grond kreeg in de openingsfase. Dybala, die na de opwarming Higuain verving in de basiself, dartelde gretig in het rond en Alex Sandro raakte al snel de paal van dichtbij. Lazio stelde er een afgeweken schotje tegenover van Cataldi na een prima infiltratie van Milinkovic-Savic.

Immobile op de paal

Spannender dan de titelstrijd: het onderonsje tussen Cristiano Ronaldo en Ciro Immobile om het etiket van topschutter. Eerstgenoemde profileerde zich niet erg nadrukkelijk voor de pauze, al was het balletje achter het steunbeen om Rabiot te lanceren wel bijzonder handig. De Portugees demonstreerde ook nog eens zijn geweldig detente op een hoekschop, maar hij kon zijn kopbal niet de juiste richting meegeven. Ciro Immobile liep zich dan weer te pletter, maar zat stevig in de tang van Matthijs de Ligt. Toen de topschutter toch even ruimte kreeg vlak voor de rust, knalde hij laag en hard tegen de paal. Bijna ging doelpunt nummer dertig tegen de netten.

Cuadrado houdt Immobile van de bal Foto: REUTERS

Ronaldo doet het simpel (bis)

Hoopvol de rust in, meteen tegen de touwen erna: Lazio deed het zichzelf aan. Eerst toonde de VAR zich (andermaal) gul voor de Oude Dame toen Bastos de bal op de rand van de zestien tegen de arm kreeg. Cristiano Ronaldo liet het niet aan zijn hart komen: hij plaatste zijn twaalde (!) elfmeter in de competitie netjes in het rechterhoekje. Drie minuten later lag Lazio helemaal tegen het canvas. Dybala ontfutselde de bal aan de middenlijn en bood Ronaldo de leiding in de topschutterstand op een presenteerblaadje aan. Met zijn 30ste van het seizoen onttroonde hij zijn Italiaanse collega.

Penalty van Immobile komt te laat

Niet voor lang. In minuut 83 flakkerde de hoop bij de bezoekers nog even op. Het licht ging uit bij Bonucci en Immobile haalde dan toch zijn gram vanop de stip. Ook de spits van Lazio staat nu op 30 rozen. Juventus moest even slikken maar kwam niet meer in de problemen. De leider cruist door de overwinning verder richting de negende landstitel op rij. De troepen van Maurizio Sarri breiden hun voorsprong op Inter uit tot acht punten met nog 4 wedstrijden op de teller.

Lazio was lange tijd de dichtste belager van de nummer één in Italië, maar lijkt nu vrede te moeten nemen met een vierde plek. Van Jordan Lukaku was er overigens geen spoor bij de Romeinen. De jongere broer van Romelu bekeek de wedstrijd vanuit de tribune. ‘Wegens disciplinaire redenen’, wist Sky Sports Italia.