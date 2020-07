Chelsea leurt met Michy Batshuayi bij West Ham (maar heeft de Rode Duivel daar wel zin in?)

Chelsea zoekt een oplossing voor Michy Batshuayi (26). De Rode Duivel komt niet meer voor in de plannen van trainer Frank Lampard en moet met zijn loon van naar schatting 130.000 euro per week opkrassen. The Blues proberen hem aan te bieden aan West Ham, maar Batshuayi heeft voorlopig weinig zin om in Oost-Londen een pak minder geld te gaan verdienen.

Batshuayi startte dit seizoen maar één wedstrijd in de basis in de Premier League. Sinds de corona-onderbreking is hij helemaal persona non grata geworden bij Chelsea-manager Frank Lampard. Hij viel zeven keer naast de wedstrijdkern (vijf keer in de competitie en twee keer in de beker) en haalde slechts twee keer de bank. Zijn laatste speelminuten dateren van 29 februari. Op de schrikkeldag kreeg hij achttien minuten op bezoek bij Bournemouth.

De 26-jarige spits gaat zijn laatste contractjaar in bij Chelsea en dus moet de club hem verkopen als het nog wat geld wil vangen. Het probleem is dat erg weinig clubs in staat zijn om zijn loon over te nemen. Chelsea probeert hem nu aan te bieden aan West Ham, dat in het verleden al interesse voor Batshuayi toonde. De Blues willen de Rode Duivel gebruiken als ruilmateriaal voor Declan Rice, een Engelse middenvelder van West Ham die in de belangstelling staat van Chelsea.

Batshuayi en Lampard: geen geslaagd huwelijk. Foto: AFP

Weinig zin

De kans dat zowel West Ham als Batshuayi meegaan in het verhaal is klein. Batshuayi heeft via zijn makelaar laten weten dat hij geen trek heeft in een overstap naar Oost-Londen. In het verleden speelde Batshuayi ook al op huurbasis bij Dortmund, Valencia en Crystal Palace, eveneens met gemengde resultaten.

Als Batshuayi bij Chelsea blijft zullen zijn speelkansen verder slinken omdat de club er alles aan doet de Duitser Kai Havertz binnen te halen.

Veel plezier heeft Chelsea niet beleefd aan de Belg. Het betaalde na het EK van 2016 38 miljoen euro voor de Belg. In die vier jaar kwam hij aan 77 wedstrijden en 25 doelpunten voor The Blues.