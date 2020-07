Zoon van Amerikaanse rechter doodgeschoten, verdachte dood teruggevonden

In de Amerikaanse staat New Jersey is zondag de 20-jarige zoon van een rechter doodgeschoten toen hij de voordeur van zijn ouderlijk huis opende. Zijn 63-jarige vader die op het geluid afkwam, werd eveneens neergeschoten en verkeerde in kritieke toestand. Rechter Esther Salas was mogelijk het doelwit, maar zij bleef ongedeerd. De verdachte, een advocaat en voorvechter van mannenrechten, is maandag dood teruggevonden, meldt de federaal procureur van New Jersey.

De feiten speelden zich zondag af in North Brunswick, 60 kilometer ten zuiden van New York. Een man verkleed als koerier belde aan bij de rechter. Toen zoon Daniel Anderl opendeed werd die meteen doodgeschoten. Mark Anderl, de echtgenoot van Salas, kwam op het geluid af en werd ook neergeschoten. Hij moest een spoedoperatie ondergaan en zijn toestand is stabiel. De 51-jarige Salas zelf bevond zich in de kelder en bleef ongedeerd.

Esther Salas. Foto: AP

Esther Salas veroordeelde de afgelopen jaren veel leiders van straatbendes in de regio tot lange straffen. Het is volgens Amerikaanse media onduidelijk wie het echte doelwit was van de aanslag, maar Salas had de laatste maanden wel vaak bedreigingen gekregen. Onlangs nog kreeg Salas de leiding over een lopende rechtszaak aangespannen door investeerders van Deutsche Bank die beweren dat het bedrijf valse en misleidende verklaringen heeft afgelegd over zijn antiwitwasbeleid en geen toezicht heeft gehouden op “risicovolle” klanten, waaronder de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, zo meldt AP.

Anti-feministische verdachte

De FBI identificeerde Roy Den Hollander als verdachte, een advocaat die bekendstaat als voorvechter van mannenrechten, maar hij werd dood teruggevonden in zijn woning, een 100-tal kilometer verwijderd van de plaats van de misdaad. Hij zou volgens lokale media zelfmoord gepleegd hebben.

Op de website van Den Hollanders praktijk staan een reeks “anti-feministische zaken” opgelijst. Hij roept zijn cliënten ook op om “te helpen in de strijd tegen de inbreuken tegen de mannenrechten door de feministen”. Hij was lid van verschillende anti-feministische groepen en schreef talloze vrouwonvriendelijke uitlatingen op het internet. Zo had hij het over een pest van “feminazi’s” die overheidsinstellingen infiltreerden.

In recente memoires die hij zelf online publiceerde, liet Den Hollander zijn afkeer blijken voor vrouwelijke rechters en ook specifiek tegenover Salas. Zo noemde hij haar een “luie en incompetente Latina rechter aangeduid door Obama”, volgens NBC News. Salas was vijf jaar geleden de rechter in een zaak waarin Den Hollander als advocaat optrad.

De procureur kon maandag vooralsnog geen motief geven voor de misdaad.

