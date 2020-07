De opmars en val van ‘Super Depor’, de kleine club die 20 jaar geleden het Spaanse voetbal deed daveren op haar grondvesten

Twintig jaar geleden (op 19 mei 2000) ging er een schokgolfje door het Spaanse voetbal. Voor het eerst sinds 1985 ging de titel niet naar een van de grote drie, wel naar het kleine Deportivo La Coruna. Het was de piek van ‘Super Depor’, de club die vandaag op de rand van het faillissement staat.

“Het lijkt wel alsof we een GIF zijn.” Het zijn de woorden van een gefrustreerde Deportivo-fan toen de club uit Galicië in december met 3-1 verloren had van Real Zaragoza. Met amper 12 punten uit negentien ...