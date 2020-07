Na protesten in Portland: Trump dreigt ermee nog meer troepen naar Amerikaanse steden te sturen

Als het van de Amerikaanse president Donald Trump afhangt, zullen niet alleen in Portland angstaanjagende militairen op demonstranten schieten met rubberen kogels en hen in ongemarkeerde busjes dwingen. Want Trump dreigt om steden die “gerund worden door liberale Democraten” nu ook in het bedwang te willen houden door er troepen op af te sturen.

Teams van gemaskerde militairen, gekleed alsof ze ten oorlog gaan en die opgeleid zijn voor drugsmissies werden vorige week naar Portland in Oregon gestuurd. Daar bekogelden ze demonstranten met rubberen kogels, er werd traangas ingezet en heel wat burgers werden vastgehouden en in busjes gedwongen waar ze te horen kregen wat hun rechten waren en gevraagd werden daar vervolgens afstand van te doen. Nu wil de Amerikaanse president dat die troepen ook naar andere steden gestuurd worden. Dat suggereerde hij maandag als antwoord op de vraag van een journalist of de bedoeling was militaire troepen te sturen naar andere steden. “Het hangt ervan af wat jij bedoelt met het woord ‘troepen’. Maar we zullen wel degelijk wetshandhavers naar daar sturen”, klonk het.

“We gaan dit niet New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Baltimore en andere gelijkaardige steden laten gebeuren. We gaan dit niet laten gebeuren in deze steden die gerund worden door liberale Democraten”, zei Trump nog. Het is voorlopig nog niet duidelijk of hij dit ook effectief zal doen en welke soort wetshandhavers precies gestuurd zullen worden.

