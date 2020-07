De man die Belgische toppers op jonge leeftijd naar Chelsea bracht: “Toen ik over Kevin De Bruyne begon, lachten ze mij uit”

De naam Michael Emenalo zegt u waarschijnlijk niet zoveel. Maar hij speelde wel een belangrijke rol in de ontwikkeling van een aantal van onze beste Rode Duivels. Tussen 2011 en 2017 was hij namelijk een belangrijk figuur bij Chelsea, dat destijds inzette op de Belgische markt.

De voormalige Nigeriaanse international was de man die het vertrouwen van de steenrijke eigenaar Roman Abramovich won en vervolgens heel wat zaken revolutioneerde. Emenalo bouwde de academie van de Blues uit, zette een uitleensysteem op en zat ook achter heel wat succesvolle transfers. Zoals die van Eden Hazard en Cesc Fabregas.

Maar Emenalo was ook de man die de Belgische markt afspeurde. Hij haalde Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne naar Londen. Ook al moest hij zijn keuzes met momenten hard verdedigen. Dat blijkt uit een interview met The Guardian.

“Eerst zeiden ze altijd: Er is nog nooit een speler uit de jeugd doorgestroomd”, aldus de Nigeriaan. “Een kerel die hier al van z’n zevende is, kan nooit klaar zijn om Frank Lampard op z’n 19de uit te dagen. Dus werd het cruciaal om naar spelers te zoeken tussen de leeftijd van 19 en 22, zodat we hem konden voorbereiden om een Chelsea-speler te worden. Dat deden we met De Bruyne.”

“Hij was amper 18 jaar oud en een supertalent”, herinnert Emenalo zich nog over de transfer van 8 miljoen euro van Genk naar de Blues in de winter van 2012. “Maar de eerste keer toen ik over De Bruyne zei dat hij Lampard eventueel zou kunnen vervangen, lachte iedereen mij uit. Met Romelu Lukaku was dat net hetzelfde. Hij was 18 jaar en ik zei dat je met hem vijf jaar geduld moest hebben.”

Foto: EPA-EFE

“Wie is die Kevin De Bruyne?”

Maar het talent in ons land was op dat moment nog niet gekend genoeg, blijkbaar. “Mijn scouts zagen wat er aan het gebeuren was in België”, aldus Emenalo. “Hazard, De Bruyne, Lukaku, Chadli, Vertonghen, Courtois. Maar ze vroegen mij: Sinds wanneer is België plots Brazilië geworden? Wie is die Kevin De Bruyne? Ik antwoordde: Ik kijk niet naar paspoorten. Ik kijk naar een speler. En deze speler geeft geen enkele slechte pass. Ik weet niet of hij een superster zal worden, maar er is iets.”

De Bruyne werd uiteindelijk verhuurd aan Werder Bremen en in 2014 verkocht aan Wolfsburg. Nu is hij een van de beste spelers ter wereld. “Hij was pijnlijker voor Abramovich dan voor mij. Hij zag er echt van af. Hij zag dan ook dat alles wat we besproken hadden, bleek te kloppen.”