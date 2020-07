Gecrashte helikopter van Nederlandse Defensie gezonken

De helikopter van de Nederlandse marine die bij Aruba in zee is neergestort, is gezonken. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Defensie. Bij de crash kwamen twee van de vier bemanningsleden om het leven.

De NH90 lag op zijn kop in het water en werd drijvende gehouden door vier grote plastic ballonnen die automatisch opengaan als het toestel water raakt. Nadat twee van de vier drijflichamen waren geknapt, is de helikopter gezonken.

Er werd alles aan gedaan om het toestel te bergen, maar dat was moeilijk door de harde wind en ruwe zee. Het was belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash om het toestel te behouden.

Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Hoofd Operaties van het Nederlandse ministerie van Defensie, schout-bij-nacht Boudewijn Boots, zei maandag dat als de helikopter zou zinken het toestel als verloren moet worden beschouwd. De zee is in het gebied 2 tot 3 kilometer diep.

Oorzaak onduidelijk

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De vluchtrecorder van het toestel is wel teruggevonden. Volgens Boots lijkt die in “goede staat” te verkeren. De twee bemanningsleden die het ongeluk overleefden, hebben inmiddels ook over de crash gesproken.

De helikopter stortte neer nadat die een patrouille had uitgevoerd voor de Kustwacht. Toen het toestel bijna terug was bij het marineschip Zr.Ms. Groningen – waarop het was gestationeerd – crashte het in zee. Vanop het schip was het ongeval te zien.