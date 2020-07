Vrouwen die voetballen, gaan er even hard voor als mannen. Vraag dat maar aan de speelsters van Sky Blue FC. De Amerikaanse eersteklasser uit New Jersey staat momenteel zesde in de ‘MLS voor vrouwen’ en wil duidelijk beter doen de komende wedstrijden. Daarom gingen Margaret Purce en haar ploegmates vol door op training, met zware schaafwonden als gevolg. Maar dat pakten de voetbalsters er graag bij want ze pronkten ermee op een desondanks stijlvolle foto.