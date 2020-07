Redder dreigt met politie tegen 22-jarige in boerkini: “Ik ben vernederd, mensen lachten ons uit”

Gent -

Een 22-jarige Gentse voelt zich “boos en vernederd” na een discussie over een boerkini met een redder in een zwembad van de Stad Gent. Zwemmen in aansluitende, lichaamsbedekkende kledij is officieel toegestaan. “Maar een redder dreigde de politie te bellen, als ik het zwembad niet verliet”, zegt Anissa Saouti. “Ik ben een Gentenaar zoals alle andere en wil niet anders behandeld worden.” Het stadsbestuur neemt de klacht ernstig en onderzoekt het incident.