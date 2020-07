Lazio-trainer zette Jordan Lukaku in de tribune voor topper tegen Juventus: “Hij heeft een fout gemaakt deze week”

Jordan Lukaku moest de topper tussen Juventus en Lazio maandagavond vanuit de tribunes volgen. Volgens de coach van de Romeinen, Simone Inzaghi, ging het om een disciplinaire sanctie omdat de linkerflankverdediger te laat was komen opdagen op een meeting. Dat zei hij na het 2-1 verlies in Turijn, waardoor de titel voor Lazio nu wel heel ver weg is.

“Het is niets schokkend”, wordt Inzaghi geciteerd door Corriere dello Sport. “Er zijn uurroosters, het is een collectieve sport. Jordan heeft vorige week en deze week een fout gemaakt. Ik wilde een signaal geven. Regels moeten gerespecteerd worden, hij was te laat voor de technische meeting.”

Sinds de hervatting na de coronabreak kwam de 25-jarige Lukaku in elke wedstrijd van Lazio in actie, zes keer als invaller en een keer als titularis.

