Het zevendaagse gemiddelde van de besmettingen met het coronavirus is opnieuw fors gestegen. Dat blijkt dinsdagochtend uit de recentste gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de zeven dagen vanaf 11 tot en met 17 juli waren er gemiddeld 175,1 besmettingen per dag. Dat is 79 procent meer dan in de week voordien.

De teller van het totale aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 64.094. Dat zijn er 201 meer dan Sciensano er gisteren/maandag meldde.