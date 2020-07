Kampioen Leeds is verdediger Berardi negen maanden kwijt door zware blessure

Leeds United zal komend seizoen bij de terugkeer in de Premier League lange tijd niet op centrale verdediger Gaetano Berardi kunnen rekenen. De kampioen uit de Championship bevestigde op zijn website dat de 31-jarige Zwitser zondag in het competitieduel tegen Derby County (1-3 winst) een kruisbandblessure heeft opgelopen.

Berardi moest na 33 minuten worden gewisseld. Onderzoek wees uit dat hij een scheur in de kruisbanden van zijn knie heeft en negen maanden buiten strijd is. Hij komt niet in actie voor april.

Het is nu afwachten of Leeds het aflopende contract van de Zwitser, dit seizoen goed voor 25 wedstrijden, zal verlengen.