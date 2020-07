Tegen 2100 zullen er bijna geen ijsberen meer zijn

Wetenschappers hebben voor het eerst proberen voorspellen wanneer, waar en hoe ijsberen waarschijnlijk zullen verdwijnen en waarschuwen dat als de uitstoot van broeikasgassen niet verminderd, vrijwel alle populaties van ijsberen tegen 2100 verdwenen zullen zijn.

Al in 2040 is het zeer waarschijnlijk dat veel ijsberen moeite zullen hebben om zich te reproduceren, wat kan leiden tot een lokale uitsterving. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in Nature Climate Change. De wetenschappers die onderzoeken hoe ijsberen beïnvloed worden door broeikasgassen ontdekten dat de ijsberen tegen het einde van de eeuw alleen nog op de Queen Elizabeth Islands - ten noorden van Canada - zullen blijven. Ook al vermindert onze uitstoot van broeikasgassen, is het nog steeds waarschijnlijk dat de ijsberenpopulatie in 2080 beduidend zal slinken door het falen van de reproductie.

Volgens de onderzoekers zouden er er momenteel minder dan 26.000 ijsberen zijn op de wereld. Ze vinden niet genoeg voedsel op het land en rekenen op zee-ijs om op te jagen. Maar als het zee-ijs afneemt als gevolg van de klimaatverandering, zal de ijsberenpopulatie dat ook doen. Om erachter te komen wanneer dat precies zou zijn, werd gekeken naar hoe dik ijsberen kunnen zijn en wat hun energieverbruik is. Er werd dan ook gekeken naar hoe lang ze zonder eten kunnen overleven. Die bevindingen werden dan gecombineerd met studies over toekomstige ijsvrije dagen. Met die informatie werd dan nagegaan hoe populaties beïnvloed zouden worden.

“Zelfs als we de uitstoot verminderen, zullen we nog steeds zien dat sommige subpopulaties voor het einde van de eeuw uitsterven,” zegt Péter Molnár, bioloog aan de Universiteit van Toronto Scarborough, en hoofdauteur van de studie aan The Guardian. Hij heeft het dan vooral over ijsberen die in de kwetsbare, zuidelijkste ijsgebieden van Hudson Bay en Davis Strait.