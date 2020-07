Jonge vrouw zwaargewond na val uit raam: slachtoffer zou geduwd zijn door ex-vriend

In de Hanegraefstraat op Linkeroever (Antwerpen) is een 32-jarige vrouw maandag zwaargewond geraakt na een val uit een raam. Volgens het slachtoffer en een getuige werd ze geduwd. Een verdachte werd na verhoor vrijgelaten.

De hulpdiensten werden maandagnamiddag naar de Hanegraefstraat op Linkeroever gestuurd omdat een vrouw daar uit een raam op de eerste verdieping van een woning gevallen was. Het slachtoffer, 32 jaar oud, was zwaargewond geraakt maar was wel bij bewustzijn. Ze verklaarde dat ze geduwd werd door een ex-vriend. Een getuige bevestigde dat verhaal. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, ze verkeerde niet in levensgevaar.

De ex-vriend waarvan sprake werd opgepakt en werd meegenomen voor verhoor. Volgens onze informatie werd bij de man ook een wapen gevonden. “Na verhoor en onderzoek mocht hij beschikken”, zegt de politie.