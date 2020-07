Man met explosieven en wapens gijzelt 20 mensen in bus en dreigt zichzelf op te blazen

In de Oekraïense stad Loetsk is een man een bus opgestapt met explosieven en wapens. De 20 passagiers worden door de man gegijzeld en hij dreigt ermee zichzelf op te blazen.

De politie heeft het stadscentrum van Loetsk afgesloten en de agenten proberen contact te leggen met de man. De autoriteiten hebben hem al kunnen identificeren. Blijkbaar zou hij heel wat frustraties geuit hebben over het Oekraïense systeem op sociale media. Dat schrijft het Britse blad The Sun.

Lokale media meldden dat er ter plekke geweerschoten werden afgevuurd, maar dat het niet duidelijk is of iemand gewond is.