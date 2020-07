Engelse topclubs probeerden op ‘achterbakse’ manier Manchester City veroordeeld te krijgen: “Geen respect”

Manchester City ging deze week onderuit tegen Arsenal in de halve finales van de FA Cup. Een pijnlijke nederlaag voor Pep Guardiola, die sowieso al geen hoge pet meer op heeft van de Gunners.

In de Engelse pers is namelijk veel te doen over een brief die Arsenal samen met enkele andere Premier League-clubs naast het TAS zou gestuurd hebben. Het Internationaal Sporttribunaal gaf Manchester City in beroep gelijk in haar zaak tegen de UEFA. Het team van Kevin De Bruyne vermeed zo een Europese schorsing van twee seizoenen die de Europese voetbalbond haar in eerste aanleg had opgelegd.

Tot ongenoegen van Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Wolverhampton, Burnley én Leicester. Die acht zouden volgens de BBC een brief richting het TAS gestuurd hebben met de dwingende boodschap om niet toe te geven aan de eisen van de Citizens. Met andere woorden: om Man City niet vrij te spreken. Wat dus wel gebeurde.

“Tegenstanders verdienen altijd mijn respect”, zei Guardiola na de halve finale. “Ik heb heel veel respect voor wat Arsenal doet op het veld, maar heel weinig voor wat ze buiten het veld doen.”

Volgens The Telegraph waren de Gunners dan ook de “drijvende kracht” achter het initiatief in de richting van het TAS. De relatie tussen Man City en Arsenal was sowieso al troebel nadat de Londenaars Mikel Arteta, de assistent van Guardiola, wegplukten om de ontslagen Unai Emery op te volgen op de bank.