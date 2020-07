Belgische alpinist valt 300 meter naar beneden en sterft

Benoît Velghe (55) is afgelopen vrijdag om het leven gekomen terwijl hij een berg aan het beklimmen was in Zuid-Frankrijk. De man uit Schaarbeek viel 300 meter naar beneden nadat hij zijn evenwicht verloor. Dat blijkt uit het politieonderzoek meldt Bruzz.

De 55-jarige mobiliteitsambetenaar bij de Brusselse gemeente Schaarbeek is op vrijdag 17 juli overleden na een fatale val van 300 meter in het Ecrins-massief in de buurt van Nice. In een sneeuwgang verloor de man zijn evenwicht waardoor hij viel. De man was tijdens zijn klimtocht niet alleen, maar werd vergezeld door zijn broer.