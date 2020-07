Kan Ronaldo de ongenaakbaar gewaande Robert Lewandowski nog pakken? “Als Cristiano bloed ruikt...”

Juventus was maandagavond de betere van Lazio. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer in de 2-1-zege, waardoor de Oude Dame nu wel heel dicht bij een negende opeenvolgende titel staat. Maar CR7 wil meer.

Ronaldo zit nu namelijk aan 30 doelpunten in de Serie A. Dat zijn er evenveel als Lazio-spits Ciro Immobile, die het enige Romeinse doelpunt scoorde. Dertig keer scoren in Italië, dat is weinigen gegeven. Gonzalo Higuain is de recordhouder met 36 goals voor Napoli in 2015-2016.

Ronaldo en Immobile scoorden dit seizoen elk al twaalf keer op strafschop. Nog een recordje.

Bloed

Er resten nu nog twee vragen. Ten eerste: wie wordt de topschutter in Italië? De 35-jarige Ronaldo heeft sinds de herstart al negen keer gescoord voor Juventus. In acht wedstrijden dus. Enkel tegen Sassuolo kreeg hij geen bal tegen de netten. Immobile scoorde sindsdien slechts drie keer voor de club van Jordan Lukaku en Silvio Proto. Het voordeel lijkt dus bij CR7 te liggen.

Ten tweede: kan één van beide Robert Lewandowksi nog van de troon stoten? De Poolse goalgetter scoorde dit seizoen in 31 wedstrijden 34 keer voor Bayern, dat de titel pakte in Duitsland. Nu ook in Spanje en binnenkort in Engeland de competitie is afgelopen, komt het gevaar voor de Europese Gouden Schoen enkel nog uit Italië. Ronaldo (30 matchen) en/of Immobile (33 matchen) hebben nog vier matchen om minstens vier doelpunten te maken.

Dit zijn hun resterende programma’s:

Ronaldo: Udinese (uit), Sampdoria (thuis), Cagliari (uit) en AS Roma (thuis)

Immobile: Cagliari (thuis), Hellas Verona (uit), Brescia (thuis) en Napoli (uit)

“Als Cristiano bloed ruikt...”, reageerde Juventus-trainer Maurizio Sarri na de topper. “Hij is geweldig en hij herstelt enorm snel tussen wedstrijden. Niet alleen fysiek, maar ook psychologisch. Ronaldo is iemand die enorm veel energie verbruikt tijdens een wedstrijd, maar hij herstelt zich telkens opnieuw. Hij is dan ook van wereldklasse, zowel in zijn hoofd als in zijn benen. Als hij zijn zinnen ergens op zet, dan is hij moeilijk af te stoppen. We zullen zien wat de komende wedstrijden brengen.”

Volgens de geruchten in Italië leerde Ronaldo alvast het woord ‘capocannoniere’ van buiten. De Italiaanse term voor topschutter.