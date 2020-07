Biostatisticus Geert Molenberghs: “Grote kans dat er lokale lockdowns komen”

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs is de kans groot dat er binnenkort lokale lockdowns zullen ingeroepen worden, zeker nu het aantal besmettingen fors aan het stijgen zijn en ook het aantal hospitalisaties en overlijdens niet meer dalen.

“De cijfers lopen snel op, vorige week had je nog 700 besmettingen, de meest recente week waren dat er 1.200, bijna een verdubbeling. Vooral op conto van de provincie Antwerpen, maar we kennen ook clusters in het Brusselse, Houthalen-Helchteren, Beringen... Het gaat snel omhoog dus we moeten snel reageren”, zei Molenberghs, professor biostatistiek aan de Universiteit Hasselt en de KU Leuven dinsdag op MNM.

Een totale lockdown zou volgens de professor te ingrijpend zijn. En dus ziet hij een lokale lockdown als een goed alternatief: “Een lokale lockdown, niet al te lang in de tijd, kan de zaak in de hand houden als contactopsporing en clusteronderzoek het niet meer kunnen bijhouden.”

Hoe dat eruit zal zien? Volgens Molenberghs kunnen we voor een voorbeeld kijken naar het buitenland. In Spanje is dat bijvoorbeeld al het geval voor Barcelona waar andere maatregelen gelden dan in de rest van het land.