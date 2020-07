Epidemioloog Pierre Van Damme: “Strengere maatregelen hebben weinig zin”

Hoewel de curve opnieuw de hoogte in gaat heeft het volgens epidemioloog Pierre Van Damme weinig nut om de coronamaatregelen te verstrengen. Dat zei hij dinsdag op Radio 1.

Het aantal besmettingen blijft stijgen. Maar ook het aantal overlijdens en hospitalisaties liggen plots wat hoger. Toch heeft het volgens epidemioloog Pierre Van Damme weinig nut om de maatregelen te verstrengen. Dat zegt hij in de Ochtend op Radio 1. “Je moet er in eerste instantie voor zorgen dat iedereen de maatregelen volgt. Ze zijn niet onmenselijk, ze zijn perfect vol te houden. Maar we zien heel wat laksheid. Moest iedereen zich eraan gehouden hebben, dan zouden we niet staan waar we nu staan”, zegt hij.

Volgens de epidemioloog is het vooral belangrijk om nu het systeem van de bubbels opnieuw te bekijken en deze te beperken tot 10 in plaats van 15. Hij is ook van mening dat het beter is om met constante bubbels te werken, en dus af te stappen van het systeem waarbij je elke week van bubbel kan veranderen.

