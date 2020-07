Het Amerikaans koppel dat BLM-betogers bedreigde zal vervolgd worden

Mark (63) en Patricia (61) McCloskey, die tijdens een betoging van Black Lives Matter eind vorige maand voor hun huis demonstranten bedreigden met wapens, zullen strafrechtelijk vervolgd worden. Beide advocaten worden beschuldigd van het onrechtmatig gebruik van wapens en het bewust aanvallen van mensen.

“Het is illegaal om op een bedreigende manier met wapens te zwaaien - dat is onwettig in de stad St. Louis,” vertelde advocaat Kim Gardner maandag aan de Associated Press, met het argument dat de acties van het paar een gevaarlijke situatie gecreëerd heeft toen ze tijdens het niet-gewelddadige protest met wapens zwaaiden naar demonstranten. “We moeten het recht om vreedzaam te protesteren beschermen, en elke poging om dit te belemmeren door middel van intimidatie wordt niet getolereerd”, zei Gardner nog in een verklaring.

De advocaat van het koppel gaat echter niet akkoord met de beslissing om tot vervolging over te gaan. Hij noemde de beslissing “ontmoedigend” en is ervan overtuigd dat er geen misdaad begaan is. Op beelden die op 28 juni gemaakt werden is echter te zien hoe het koppen twee wapens richt op een groep demonstranten die naast hun huis passeert. Volgens het politierapport zouden manifestanten door het ijzeren hek gedrongen zijn. Maar een van de protestleiders blijft volhouden dat de poort toen al open stond.

