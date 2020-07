Te Deum in beperkte kring en zonder publiek

Het traditionele Te Deum op 21 juli, de nationale feestdag, heeft dinsdag plaatsgevonden met de nodige veiligheidsmaatregelen binnen en zonder publiek buiten. Aanwezig waren de koninklijke familie en enkele politici. Ze hadden allen een mondmasker aan.

De koning, in legeruniform, de koningin en hun vier kinderen, prins Gabriel, Emmanuel, en prinsessen Elisabeth en Eléonore, woonden het Te Deum bij, dat van start ging om 10 uur. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus verliep de plechtigheid dus anders dan andere jaren. Er waren een honderdtal genodigden in de kathedraal, onder wie premier Sophie Wilmès, op anderhalve meter afstand van elkaar.

Voor het Te Deum was er drie minuten stilte, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de coronapandemie in België. In ons land zijn er ruim 9.800 overlijdens als gevolg van het coronavirus.