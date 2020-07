Politie legt twee onverantwoorde feestjes stil na klachten van buren: “Te veel volk, te veel lawaai en vooral ook te veel drank”

Asse - In Zellik en Relegem werden afgelopen weekend twee feestjes stilgelegd door de politie na klachten van buurtbewoners. Op de feestjes zou te veel volk aanwezig geweest zijn en er werden meerdere coronamaatregelen overtreden.

Agenten van de lokale politie AMOW hebben afgelopen weekend twee feestjes moeten stilleggen waar te veel aanwezigen waren en meerdere coronamaatregelen overtreden werden. Zowel zaterdag als zondag werd er opgetreden tegen een privéfeest in een tuin in Zellik en Relegem.

Fred Scrayen van de politiezone AMOW is niet mals voor de feestvierders. "Veel te veel volk, te veel lawaai en vooral ook te veel drank", zegt de commissaris. "Het waren buurtbewoners die ons verwittigden dat het de spuigaten uit liep. Maar goed ook, het zou geen drempel mogen zijn dat medebewoners een opmerking kunnen maken over incorrect gedrag in deze tijden." De feesten werden stilgelegd en alle aanwezigen kregen een boete, telkens met 'prioritaire aandacht voor de organisator'.

Aangezien de besmettingscijfers in de foute richting evolueren, zal de lokale politie alle registers opentrekken om de burgers te informeren over de geldende maatregelen maar ook sanctioneren als ze overtreden worden. “De tekstkar zal gedurende de zomervakantie permanent in het straatbeeld aanwezig zijn op verschillende locaties en een sensibiliserende boodschap weergeven met een verwijzing naar de website www.infocoronavirus.be. Ook de sociale media zullen hiervoor ingezet worden. De interventieploegen zullen specifieke controles uitvoeren in de horeca op het dragen van mondmaskers en het respecteren van de afstand”, aldus Fred Scrayen nog.

