Redding Brussels Airlines: Belgische en Duitse onderhandelaars komen na drie maanden tot een akkoord

Drie maanden heeft het geduurd, maar eindelijk hebben de onderhandelingsteams een akkoord bereikt over de redding van Brussels Airlines. De Belgische overheid zal 290 miljoen euro lenen aan de vliegtuigmaatschappij in ruil voor stevige garanties over de toekomstige investeringen.

Het heeft lang geduurd en het zag er lange tijd niet goed uit, maar er ligt eindelijk een akkoord op tafel over de redding van Brussels Airlines. De tekst zal later vandaag worden voorgelegd aan het management van Lufthansa. Ook de regering zal nog haar fiat moeten geven, net als de Europese Commissie.

Brussels Airlines zal kunnen rekenen op een lening van 290 miljoen euro met een looptijd van 6 jaar. Moederbedrijf Lufthansa zal zelf ook 170 miljoen euro leggen. Een deel hiervan zal dienen om de herstructurering te bekostigen, een ander deel wordt gebruikt om het kapitaal te verstevigen dat onder druk staat door de coronacrisis.

De regering krijgt daarbij de garantie dat het geld binnen Brussels Airlines blijft en dus niet doorstroomt naar Lufthansa of andere maatschappijen binnen de Duitse groep. De overheid krijgt ook pandrecht op de aandelen van Lufthansa in Brussels Airlines. Wanneer de luchtvaartmaatschappij de lening niet kan terugbetalen, komen die aandelen dus in het bezit van de overheid. De regering kan ook rekenen op twee zitjes in de raad van bestuur van Brussels Airlines.

Voorts voorziet het ontwerpakkoord in nog een reeks bindende engagementen. Zo moet onder meer het merk Brussels Airlines blijven bestaan, moet de maatschappij onder een Belgische licentie blijven vliegen en moet het hoofdkantoor in Brussel blijven. Om al die voorwaarden op te volgen, wordt voor de duurtijd van de lening een arbitragemechanisme opgericht.

De Belgen wilden ook voldoende garanties over het voortbestaan van het merk. De hoofdzetel zal daarom ook in Brussel blijven. En de maatschappij zal ook blijven vliegen onder een Belgische licentie. Lufthansa zal ook de luchthaven van Zaventem versterken door Brussels Airlines blijvend als netwerkmaatschappij te ontwikkelen binnen de Lufthansagroep.

4.000 personeelsleden op technische werkloosheid

Door de coronacrisis kwam de hele luchtvaartsector stil te liggen, vliegtuigen bleven aan de grond en dat maakte het financieel moeilijk voor Brussels Airlines. 4.000 personeelsleden werden op technische werkloosheid gezet en er moesten snel beslissingen gemaakt worden om de financiële positie van de maatschappij sterk te houden. Toch kondigde de maatschappij aan dat het begin augustus zou moeten stoppen met de uitbreiding van vluchten en bestemmingen omdat het financieel niet meer haalbaar was. En om de luchtvaartmaatschappij te redden was er geld nodig en werd er gerekend op de steun van de Belgische overheid. Aanvankelijk leek een deal nog ver weg aangezien er heel wat discussies waren tussen beide partijen. De Belgische overheid wilde namelijk zekerheid en haalt nu dus haar slag thuis met de nieuwe tekst die op tafel ligt.