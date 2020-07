Man overleden na arrestatie: politie massaal op straat in Antwerpen na oproep tot protest

Antwerpen - De oproep tot protest na het overlijden van de 29-jarige Algerijn Akram in Antwerpen krijgt dinsdagmiddag toch gehoor bij een aantal jongeren. De politie is massaal ter plaatse en heeft een groep jongeren aan de Meir tegengehouden.

“De manifestatie wordt niet toegestaan en niet gedoogd. Wie toch komt opdagen, zal vriendelijk gevraagd worden te vertrekken”, luidde het bij de politie vooraf.

Op en rond de Oudaan was dinsdagmiddag veel politie te zien. Er stonden aan de Wilde Zee, een bekend gebied om te winkelen langs de Oudaan, Friese ruiters (verplaatsbare hindernissen, red.) opgesteld en er was ook een waterkanon voorzien mocht het nodig zijn. Op de Oudaan zelf werden auto’s weggetakeld.

Foto: sare

Jeugdwerkers

Rond 14 uur konden jeugdwerkers van Samen Op Straat, Samenlevingsopbouw en andere organisaties jongeren die kwamen opdagen snel naar huis sturen. “Beter dat wij het doen dan dat de jongeren opgepakt worden of een boete krijgen”, vertelde een van de jeugdwerkers.

Niet veel later kwam op de Meir toch een grote groep jongeren opdagen om te protesteren. De politie was snel massaal ter plaatse om de manifestanten tegen te houden en de jeugdwerkers waren er om op de jongeren in te praten.

“Voorbereid op erger”

De ingesloten groep is naar huis gestuurd, ze werden niet aangehouden. Op de Meir praten bemiddelingsteams van de politie in op de mensen die er nog rondhangen. Er wordt gevraagd naar huis te gaan.

“We waren voorbereid op erger, maar uiteindelijk is de opkomst beperkt gebleven en is alles behoorlijk rustig verlopen”, geeft politiewoordvoerder Sven Lommaert aan. “Op de Meir hebben we wel een groep van een veertigtal jongeren omsloten, maar we zijn steeds met hen in gesprek gebleven.”

“Daar werd een man opgepakt die een slag uitgedeeld heeft aan een van onze mensen”, zegt Lommaert.

Overleden in het ziekenhuis

Een filmpje van een arrestatie in de Antwerpse stationsbuurt zorgt al enkele dagen voor ophef. De beelden werden zondagmiddag gemaakt in de Statiestraat, een zijstraat van het Koningin Astridplein in Antwerpen. Er is te zien hoe de politie Abderrahman ‘Akram’ Kadri op de grond bedwang houdt. De 29-jarige Algerijnse man werd daarbij onwel. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd maar overleed later in het ziekenhuis. Onder leiding van een onderzoeksrechter loopt een gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van de man.

