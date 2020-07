Politie arresteert man die opgeroepen had tot guerrilla-acties op nationale feestdag

Brussel - Via verschillende kanalen riepen jongeren op om vandaag, op de nationale feestdag, guerrilla-acties te voeren in Brussel en andere steden. “Alle wapens zijn daarbij toegelaten, behalve vuurwapens”, klonk het. Geweld bleef gelukkig uit. Een jongeman die via een filmpje opriep om te verzamelen aan de Brusselse Kunstberg, is intussen gearresteerd.

Politiediensten waren paraat. Zeker na de Black Lives Matter-betoging die begin juni volledig uit de hand liep. Tal van winkels werden geplunderd, 150 amokmakers werden gearresteerd.

Volgens de oproepen op sociale media werd er om 19 uur afspraak gegeven in Brussel, Luik, Bergen, Charleroi en andere steden met de bedoeling zo veel mogelijk schade te veroorzaken. In Brussel werd opgeroepen om al vanaf 16 uur te verzamelen aan de Kunstberg, zo bleek uit een videoboodschap. Deelnemers werden gevraagd om in het zwart gekleed te komen en een masker te dragen.

Doelwit is de politie

“Alle soorten wapens zijn toegelaten, behalve vuurwapens. Vrouwen mogen niet mee doen. Doelwit is de politie. Zij mogen bestookt worden met voetzoekers, vuurwerkpijlen en stenen. Ook straatmeubilair, bussen, trams en auto’s zijn een doelwit”, klinkt het.

“Er circuleren inderdaad oproepen om samen te komen en we zijn erg oplettend”, bevestigt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

“Voor een nationale feestdag zoals vandaag, beschikken we over een reserve aan manschappen, om de orde te bewaren en eventueel tussenbeide te komen indien nodig.”

Tot rellen kwam het gelukkig niet. De Brusselse politie slaagde er wel in om een van de aanstokers op te sporen en te arresteren, zo bevestigt de Brusselse burgemeester Close (PS).

De man wordt overgedragen aan het Brusselse parket.