Waasland-Beveren versterkt zich met Dries Wuytens: “Ervan overtuigd dat hij zijn ervaring kan overbrengen”

Dries Wuytens zet zijn carrière verder bij Waasland-Beveren. De 29-jarige centrale verdediger komt over van het Israëlische Sektzia Ness Ziona.

“Met grote fierheid kondigen we de komst van Dries Wuytens aan”, stellen de Waaslanders dinsdag. “We blijven als club geloven in talentvolle jonge Belgische spelers. Dit is belangrijk en misschien ook wel noodzakelijk om te groeien als voetbalclub. We beseffen echter ook dat een profclub niet enkel gedragen kan worden door jonge spelers. Met het aantrekken van Dries zetten we een volgende stap in de begeleiding en ondersteuning van onze jongeren. We zijn overtuigd dat Dries zijn ervaring kan overbrengen aan zijn ploegmakkers.”

Wuytens genoot zijn jeugdopleiding bij KRC Genk en PSV. Als profspeler debuteerde hij bij Beerschot eind 2011 op het veld van Anderlecht. Later was hij nog actief bij onder andere Willem II, Sparta Rotterdam en Heracles Almelo. Afgelopen seizoen kwam Wuytens 28 keer in actie in de Israëlische competitie.

Wuytens is de tweede aanwinst van Waasland-Beveren. Maandag kondigde de club de komst van de 23-jarige Amerikaanse winger Joe Efford aan. Die stapt over van de Griekse tweedeklasser Ergotelis.

Waasland-Beveren komt komend seizoen uit in de Proximus League, ook al besliste het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de degradatie van de Oost-Vlamingen ongedaan te maken. De Pro League legde die beslissing echter naast zich neer en gaat voluit voor een competitie met zestien en play-offs.