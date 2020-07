Gaat Kanye West écht voor het presidentschap? Trump zal het graag zien gebeuren

Geen mondmasker, maar een kogelwerend vest. In zijn haar stond “2020” geschoren en hij barstte meermaals in tranen uit. De eerste campagnebijeenkomst van de Amerikaanse rapper Kanye West als presidentskandidaat voor zijn eigen ‘Verjaardagspartij’ was hoogst opmerkelijk, zowel qua vorm als qua inhoud. Het blijft onduidelijk of zijn ambities nu doodserieus zijn of een publiciteitsstunt. Maar zijn vrouw Kim Kardashian is alvast erg bezorgd om zijn mentale toestand en wil professionele hulp voor hem.